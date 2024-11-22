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Самуэльссон, Понсилуома, Ханна и Эльвира Оберг вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира

Объявлен состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по биатлону.

Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря в финском Контиолахти.

Сборная Швеции

Женщины

Эльвира Оберг

Ханна Оберг

Анна Магнуссон

Анна-Карин Хейденберг

Элла Халварссон

Сара Андерссон

Мужчины

Себастьян Самуэльссон

Мартин Понсилуома

Антон Иварссон

Йеспер Нелин

Малте Стефанссон

Виктор Брандт

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов Швеции
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Швеции
logoсборная Швеции жен
logoСебастьян Самуэльссон
Сара Андерссон
Виктор Брандт
Антон Иварссон
logoХанна Оберг
logoАнна Магнуссон
logoМалте Стефанссон
logoЭльвира Оберг
logoЙеспер Нелин
Анна-Карин Хейденберг
Элла Халварссон
logoМартин Понсилуома
logoКонтиолахти
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