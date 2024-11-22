Самуэльссон, Понсилуома, Ханна и Эльвира Оберг вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира

Объявлен состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по биатлону.

Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря в финском Контиолахти. Сборная Швеции Женщины Эльвира Оберг Ханна Оберг Анна Магнуссон Анна-Карин Хейденберг Элла Халварссон Сара Андерссон Мужчины Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Антон Иварссон Йеспер Нелин Малте Стефанссон Виктор Брандт