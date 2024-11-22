Самуэльссон, Понсилуома, Ханна и Эльвира Оберг вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира
Объявлен состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по биатлону.
Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря в финском Контиолахти.
Сборная Швеции
Женщины
Эльвира Оберг
Ханна Оберг
Анна Магнуссон
Анна-Карин Хейденберг
Элла Халварссон
Сара Андерссон
Мужчины
Себастьян Самуэльссон
Мартин Понсилуома
Антон Иварссон
Йеспер Нелин
Малте Стефанссон
Виктор Брандт
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов Швеции
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