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  • Турнир в Идре. Мандзын и Магнуссон победили в индивидуальных гонках, Нелин и Эльвира Оберг – 2-е, Самуэльссон и Бендика – 5-е
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Турнир в Идре. Мандзын и Магнуссон победили в индивидуальных гонках, Нелин и Эльвира Оберг – 2-е, Самуэльссон и Бендика – 5-е

Виталий Мандзын и Анна Магнуссон выиграли индивидуальные гонки на турнире в Идре.

Открытие сезона в Идре

Идре, Швеция

Укороченные индивидуальные гонки

Мужчины

1. Виталий Мандзын (Украина) – 40.15,7 (2)

2. Йеспер Нелин (Швеция) – 44,8 (4)

3. Виктор Брандт (Швеция) – 1.10,5 (5)

4. Роберт Хелдна (Швеция) – 1.12,6 (2)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.22,3 (4)

6. Йохан Бергман (Швеция) – 2.30,4 (4)

7. Антон Дудченко (Украина) – 2.35,4 (4)

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2.50,7 (4)

9. Виктор Берглунд (Швеция) – 3.04,7 (6)

10. Павел Магазеев (Молдова) – 3.14,8 (1)

Женщины

1. Анна Магнуссон (Швеция) – 34.57,3 (0)

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 54,1 (1)

3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.48,8 (2)

4. Элла Халварссон (Швеция) – 3.06,4 (4)

5. Байба Бендика (Латвия) – 4.00,6 (4)

6. Кристина Дмитренко (Украина) – 4.01,9 (3)

7. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 4.08,0 (6)

8. Сара Андерссон (Швеция) – 4.18,8 (5)

9. Туули Томингас (Эстония) – 4.45,8 (6)

10. Регина Эрмитс (Эстония) – 5.09,1 (5)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
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Павел Магазеев
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logoТуули Томингас
logoАнна Магнуссон
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙеспер Нелин
logoМартин Понсилуома
Йоханна Скоттхайм
logoАнтон Дудченко
Регина Эрмитс (Ойя)
Роберт Хелдна
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