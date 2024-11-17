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  • Турнир в Идре. Самуэльссон и Эльвира Оберг победили в спринте, Нелин и Хейденберг – 2-е, Понсилуома – 4-й, Бендика – 5-я
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Турнир в Идре. Самуэльссон и Эльвира Оберг победили в спринте, Нелин и Хейденберг – 2-е, Понсилуома – 4-й, Бендика – 5-я

Самуэльссон и Эльвира Оберг выиграли биатлонные спринты на турнире в Идре.

Открытие сезона в Идре

Идре, Швеция

Спринт

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 26.38,9 (1)

2. Йеспер Нелин (Швеция) – 56,5 (2)

3. Рене Захна (Эстония) – 59,6 (0)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.52,7 (4)

5. Оскар Ольссон (Швеция) – 2.09,7 (1)

6. Антон Дудченко (Украина) – 2.24,6 (1)

7. Богдан Борковский (Украина) – 2.25,4 (1)

8. Виталий Мандзын (Украина) – 2.27,6 (2)

Женщины

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 23.09,2 (2)

2. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 48,6 (3)

3. Элла Халварссон (Швеция) – 50,0 (3)

4. Кристина Дмитренко (Украина) – 53,7 (1)

5. Байба Бендика (Латвия) – 55,2 (2)

6. Анна Магнуссон (Швеция) – 58,3 (2)

7. Йоханна Талихярм (Эстония) – 1.14,1 (1)

8. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.24,3 (2)...

11. Сара Андерссон (Швеция) – 1.43,5 (5)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoСебастьян Самуэльссон
logoЙеспер Нелин
logoМартин Понсилуома
Йоханна Скоттхайм
logoАнтон Дудченко
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