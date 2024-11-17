Турнир в Идре. Самуэльссон и Эльвира Оберг победили в спринте, Нелин и Хейденберг – 2-е, Понсилуома – 4-й, Бендика – 5-я
Самуэльссон и Эльвира Оберг выиграли биатлонные спринты на турнире в Идре.
Идре, Швеция
Спринт
Мужчины
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 26.38,9 (1)
2. Йеспер Нелин (Швеция) – 56,5 (2)
3. Рене Захна (Эстония) – 59,6 (0)
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.52,7 (4)
5. Оскар Ольссон (Швеция) – 2.09,7 (1)
6. Антон Дудченко (Украина) – 2.24,6 (1)
7. Богдан Борковский (Украина) – 2.25,4 (1)
8. Виталий Мандзын (Украина) – 2.27,6 (2)
Женщины
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 23.09,2 (2)
2. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 48,6 (3)
3. Элла Халварссон (Швеция) – 50,0 (3)
4. Кристина Дмитренко (Украина) – 53,7 (1)
5. Байба Бендика (Латвия) – 55,2 (2)
6. Анна Магнуссон (Швеция) – 58,3 (2)
7. Йоханна Талихярм (Эстония) – 1.14,1 (1)
8. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.24,3 (2)...
11. Сара Андерссон (Швеция) – 1.43,5 (5)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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