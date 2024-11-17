Халили о финише через «камень, ножницы, бумагу» с Серохвостовым: «Мы бы не передумали сделать так даже после всего хейта»

Карим Халили ответил на критику из-за финиша через «камень, ножницы, бумагу».

16 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске проходил мужской масс-старт. Первое место занял Халили , который на финише разыграл победу с Даниилом Серохвостовым с помощью игры в «камень, ножницы, бумага ».

Победителю гонки полагается 1 миллион рублей, серебряному призеру – 500 тысяч. Оба биатлониста заявили, что разделят призовые пополам.

«Мы сделали так, как хотели. И мы бы не передумали сделать так даже после всего этого хейта. Мы обсуждали такую возможность, у нас появился шанс осуществить эту мечту. Впереди много стартов, и если бы сейчас начали дергаться и бороться друг с другом, то в конечном итоге это могло бы сказаться [негативно]. Так что все нормально, я ни в коем случае не жалею», – сказал Халили.

Также биатлонист не исключил, что в будущем может повторить подобный поступок: «Посмотрим, зависит от ситуации».

«Цирк должен быть в цирке. В СССР меня за такое уволили бы, а спортсменов лишили званий». Каминский о финише Халили и Серохвостова через «камень, ножницы, бумагу»

Самый странный финиш в истории биатлона: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу