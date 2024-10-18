Фийон-Майе о подготовке к гонкам: «До старта мысленно составляю схему – нужно выполнить до 6 пунктов. Бывало, что меня больше разочаровывала победа, чем 5-е место»

Кентен Фийон-Майе раскрыл свою методику подготовки к гонкам.

Фийон-Майе – двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по биатлону.

«Я не начинаю гонку с внушением, что выиграю ее, но мысленно составляю схему за несколько часов до старта. Перед каждой гонкой я определяю стратегию, исходя из погодных условий, стратегий моих соперников, даже при том что важнее ориентироваться на себя, а не на выступление соперников.

Для каждой гонки стараюсь строить схему и делать небольшие заметки, которые при этом будут достаточно подробными. Составлю график восстановления, разминки и так далее.

Все довольно лаконично, нужно выполнить от трех до шести технических пунктов. Если я финиширую, соблюдая большинство из них, это будет для меня успехом. Конечно, мои результаты также зависят и от выступления моих соперников.

Бывали случаи, когда меня больше разочаровывала победа, нежели пятое место – анализируя результаты, я понимал, что в тот день не смог полностью раскрыть свой потенциал», – рассказал Фийон-Майе в подкасте Extraterrien.