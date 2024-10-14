Йеспер Нелин: «Весной у меня было заражение крови после допинг-контроля»
Шведский биатлонист Йеспер Нелин сообщил о заражении крови после допинг-контроля.
Как пишет Expressen, 32-летний спортсмен сдавал кровь на анализ. Симптомы заражения проявились на руке, после чего Нелин проходил лечение.
«Можно сказать, что все началось не слишком хорошо. Весной у меня было заражение крови после допинг-контроля. Это скорее невезение, такого не должно происходить.
Я немного волновался, но через три дня ситуация стала улучшаться», – рассказал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Expressen
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