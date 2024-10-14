2

Йеспер Нелин: «Весной у меня было заражение крови после допинг-контроля»

Шведский биатлонист Йеспер Нелин сообщил о заражении крови после допинг-контроля.

Как пишет Expressen, 32-летний спортсмен сдавал кровь на анализ. Симптомы заражения проявились на руке, после чего Нелин проходил лечение.

«Можно сказать, что все началось не слишком хорошо. Весной у меня было заражение крови после допинг-контроля. Это скорее невезение, такого не должно происходить.

Я немного волновался, но через три дня ситуация стала улучшаться», – рассказал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Expressen
logoдопинг
logoсборная Швеции
logoЙеспер Нелин
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Штвртецки победил в спринте, Эмильен Клод – 2-й, Ланже – 3-й
24 августа, 12:59
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Пидручный победил в суперспринте, Тищенко – 2-й, Микишка – 3-й
523 августа, 13:29
Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг выиграли индивидуальные гонки, Самуэльссон – 4-й, Эльвира Оберг – 7-я
117 августа, 19:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
4044 минуты назад
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
2649 минут назад
Йоханнес Бо: «Моя цель – побить рекорд Бьорндалена по победам. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я величайший биатлонист всех времен»
16вчера, 13:29
НОК Беларуси обсудил с МОК допуск белорусских спортсменов к международным соревнованиям
1012 октября, 14:53
Бабиков о горном беге: «Наслаждение свободой выбора маршрута, невероятное единение с природой. Заряд от таких тренировок и соревнований не сравнить ни с чем»
212 октября, 13:58
Лиза Виттоцци признана спортсменом года в Италии по версии FISI
112 октября, 08:10
Биатлонист Латыпов: «У меня была идея сделать челлендж с футболистами – они стреляют по мишеням из винтовки, а я буду бить пенальти»
3412 октября, 07:45
Доротея Вирер: «Пока у меня нет конкретной цели. Сначала надо найти правильный темп, потому что я давно не соревновалась»
212 октября, 06:54
Дмитрий Чернышенко: «На восстановление спортивной инфраструктуры новых регионов в 2025 году выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей»
1211 октября, 12:01
Михаил Дегтярев: «Уверен, что Новороссия и Донбасс смогут стать новыми центрами спорта и туризма благодаря совместным усилиям»
7211 октября, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
559 минут назад
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
320 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54