Йеспер Нелин: «Весной у меня было заражение крови после допинг-контроля»

Шведский биатлонист Йеспер Нелин сообщил о заражении крови после допинг-контроля.

Как пишет Expressen, 32-летний спортсмен сдавал кровь на анализ. Симптомы заражения проявились на руке, после чего Нелин проходил лечение.

«Можно сказать, что все началось не слишком хорошо. Весной у меня было заражение крови после допинг-контроля. Это скорее невезение, такого не должно происходить.

Я немного волновался, но через три дня ситуация стала улучшаться», – рассказал олимпийский чемпион 2018 года в эстафете.