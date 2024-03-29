Кентен Фийон-Майе: «Собираюсь продолжать карьеру до 2026 года, но не говорю «нет» Олимпиаде-2030 – все будет зависеть от моего уровня»

Кентен Фийон-Майе оценил, как сложился для него прошедший биатлонный сезон.

«У меня смешанные эмоции от этого сезона. Были очень хорошие моменты, так, вторая неделя чемпионата мира была великолепной – четыре медали, в том числе два эстафетных золота.

Было несколько хороших гонок, где получилось показать неплохой лыжный ход или стрельбу, но в целом сезон был сложным. Я разочарован, и у меня нет желания снова переживать сезон, подобный двум последним.

Я собираюсь продолжать карьеру до 2026 года, конечно, если буду попадать в сборную. Надеюсь, что такого вопроса не возникнет и моя задача будет заключаться в борьбе за медали.

Что касается Олимпиады-2030 [во Франции], то все зависит от того, будет ли мой уровень достаточно высок. Я не говорю «нет». Этот проект может меня мотивировать. Но пока не знаю, как будут развиваться события», – сказал двукратный олимпийский чемпион.