Чемпионат Европы. Сорум, Ботн, Улдал, Невланн, Расторгуев, Цобель, Гигонна, Эмильен Клод выступят в спринте

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26 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужской спринт.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Спринт

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист

5. Антонин Гигонна (Франция)

6. Матс Эвербю (Норвегия)

8. Винсент Боначчи (США)

12. Лукас Фрацшер (Германия)

14. Валентен Лежен (Франция)

17. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

20. Вебьорн Сорум (Норвегия)

22. Андрей Расторгуев (Латвия)

23. Якуб Штвртецки (Чехия)

24. Дамьен Леве (Франция)

28. Дмитрий Шамаев (Румыния)

29. Давид Цобель (Германия)

30. Витаутас Строля (Литва)

33. Дмитрий Пидручный (Украина)

35. Артем Прима (Украина)

36. Владимир Илиев (Болгария)

37. Пеппе Фемлинг (Швеция)

47. Малте Стефанссон (Швеция)

55. Эмильен Клод (Франция)

61. Мартин Невланн (Норвегия)

70. Мартин Улдал (Норвегия)

73. Исак Фрей (Норвегия)

75. Теро Сеппяля (Финляндия)

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье 

 

 

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