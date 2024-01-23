Братья Бо, Кристиансен, Дале-Шевдал, Тандревольд и Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира в Нове-Место
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на чемпионат мира-2024.
Гонки пройдут с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Ветле Шостад Кристиансен
Стурла Хольм Лагрейд
Йоханнес Дале-Шевдал
Эндре Стремсхайм
Женщины
Юни Арнеклейв
Каролине Кноттен
Марит Скуган
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Еще одну биатлонистку добавят в состав после чемпионата Европы.