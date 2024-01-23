Братья Бо, Кристиансен, Дале-Шевдал, Тандревольд и Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира в Нове-Место

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на чемпионат мира-2024.

Гонки пройдут с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Ветле Шостад Кристиансен

Стурла Хольм Лагрейд

Йоханнес Дале-Шевдал

Эндре Стремсхайм

Женщины

Юни Арнеклейв

Каролине Кноттен

Марит Скуган

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Еще одну биатлонистку добавят в состав после чемпионата Европы.