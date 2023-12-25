Максим Чудов: «Всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся – по определенным каналам все равно они поставляются»

Теги Максим Чудов сборная России Биатлон

Максим Чудов оценил ситуацию с патронами в российском биатлоне.

Трехкратный чемпион мира возглавляет Федерацию биатлона Башкортостана.

«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит – не дает необходимой кучности. Но это вопрос времени, понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти.

В целом всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся – по определенным каналам все равно они поставляются, пусть и не в таком большом объеме. Пока запасы есть. Насколько их хватит, пока непонятно», – сказал Чудов.

Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Майгуров! Ростовцев! Где патроны?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий