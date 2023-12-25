Максим Чудов: «Всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся – по определенным каналам все равно они поставляются»

Максим Чудов оценил ситуацию с патронами в российском биатлоне.

Трехкратный чемпион мира возглавляет Федерацию биатлона Башкортостана.

«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит – не дает необходимой кучности. Но это вопрос времени, понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти.

В целом всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся – по определенным каналам все равно они поставляются, пусть и не в таком большом объеме. Пока запасы есть. Насколько их хватит, пока непонятно», – сказал .

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