Губерниев о хейтерах: «Они главные фанаты, в том числе мои. В интернете упражняются – кто больше ненавидит меня, чтобы собрать больше лайков. Но я живу не в интернете»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев интернет соцсети Матч ТВ деньги Биатлон

Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к своим хейтерам.

– Что сказали бы своим хейтерам, которые считают, что вы делаете из спорта шоу, отмечая, что вам интересны скандалы, а не результаты спортсменов?

– Абсолютно дурацкое высказывание. Общепризнанный факт: спорт – в принципе шоу. Кто этого не понимает, тот идиот.

На дворе XXI век: люди зарабатывают деньги, права на спортивные соревнования продаются, и это огромный бизнес даже в суперкоммерческих и не очень коммерческих видах спорта.

Когда выигрывают российские спортсмены – это радость и счастье для меня и страны. Люди, которые слушают мои репортажи, не дадут соврать.

То, что иногда в социальных сетях реагирую на вопросы журналистов о каких-то скандалах – это тоже часть моей работы. Я публичный человек. Если у меня спрашивают, с удовольствием даю комментарий.

Хочу сказать всем хейтерам, что раздражение – приятная эмоция. Хейтеры – главные фанаты, в том числе мои. В моей работе нет равнодушных. Горжусь огромным количеством поклонников. У каждого успешного человека должны быть хейтеры.

Это же прекрасно! В интернете упражняются – кто больше ненавидит меня, чтобы собрать больше лайков. Но я живу не в интернете. Живу в унисон со страной, а страна дышит вместе со мной! – сказал спортивный комментатор Губерниев.

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36 комментариев
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я человек простой, вижу мерзкое лицо губы или слышу его блевотный голос, переключаю канал моментально
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Глупа сама постановка вопроса - какие-то хейтеры, которые "отмечают, что вам интересны скандалы". Хочется спросить - а эти хейтеры с вами в одной комнате? :)))

Претензия по поводу "грязного белья" к Губернику - это какой-то нафталин из нулевых. Сейчас к Димасику совсем другие вопросы - например, то, что дядя вообще не развивается, застрял в образе и как заезженная пластинка повторяет одно и тоже. Вот типичная трансляция Губерника вне зависимости от вида спорта:

- "уважаемые друзья" (1488 раз)
- "сейчас 21 век, надо улыбаться, надо соцсетиться"
- "надо ехать на ОИ хоть под белым флагом, хоть под свастикой"
- "у меня есть телеграм, заходите все туда"
- самоподдув насчёт ТЭФИ
- ТВ как трибуна для сведения счётов "плохая Вяльбе, плохой Шнякин"
- мочилово/похвала по заказу "СБР редиски, Нуждов молодец"
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Ответ umar009
Так-то база от Губошлёпа. Хейтеры следят за людьми которых ненавидят, куда пристальнее чем обычные фанаты
Что за бред
ХЗ можно ли меня отнести к хейтерам губы, но я его терпеть не могу ни под каким соусом
Но я наоборот стараюсь избегать любое место где могу его увидеть/услышать
Просто ему нечего ответить на хейт, потому что в его случае он вполне обоснован, поэтому приходится кидаться всякими шаблонными фразачками ни о чем
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Так-то Губер выполняет важную функцию - он объединяет людей. Его ненавидят ВСЕ.
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Есть нюанс. Если человека слишком много в информационном поле, его пихают в передачи даже не на его темы, а он там высказывается не совсем в тему, так или иначе его будут комментировать даже не его фанаты. Это раз. Губерниев телеканалов Россия-Спорт и МатчТВ, два разных человека, второй (поздний) менее приятный и более эпатажный. Это два. Несколько лет назад была конкуренция в трансляциях от Евроспорта, сейчас только внутренний биатлон и только Губерниев в биатлоне. Рад был бы послушать мнение, допустим Курдюкова, а не могу. Это три. Подытожим: Губерниев - везде, он - уже засиделся в биатлоне и у него монополия на вещание. Как избежать его упоминания? Это не индикатор популярности.
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+8
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Ответ umar009
Так-то база от Губошлёпа. Хейтеры следят за людьми которых ненавидят, куда пристальнее чем обычные фанаты
Глупость какая-то. Понятия не имею, чем занят губер, новость подсунули на главной зачем-то. Считаю его блевотным персонажем при этом. Я точно хейтер и точно не фанат. И вряд ли я чем-то уникален
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"Я не пользуюсь интернетом. Смотрю только RT. И если, что вы меня не так поняли".
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Я живу в банке майонеза
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Комментатор уровня желтой прессы говорит о хейтерах.Смешно.Профессионально не пригодин нормальные люди его не слушают и не смотрят.Это уровень бузовой ведь ее тоже смотрят сопливые подростки.
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сам кстати хейтер номер один
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Совсем ку-ку-ха поехала походу, наполеон блин.
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Так-то база от Губошлёпа. Хейтеры следят за людьми которых ненавидят, куда пристальнее чем обычные фанаты
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Без интернета ты бы грузчиком работал бы
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Ответ Воздушный Змей
Глупа сама постановка вопроса - какие-то хейтеры, которые "отмечают, что вам интересны скандалы". Хочется спросить - а эти хейтеры с вами в одной комнате? :))) Претензия по поводу "грязного белья" к Губернику - это какой-то нафталин из нулевых. Сейчас к Димасику совсем другие вопросы - например, то, что дядя вообще не развивается, застрял в образе и как заезженная пластинка повторяет одно и тоже. Вот типичная трансляция Губерника вне зависимости от вида спорта: - "уважаемые друзья" (1488 раз) - "сейчас 21 век, надо улыбаться, надо соцсетиться" - "надо ехать на ОИ хоть под белым флагом, хоть под свастикой" - "у меня есть телеграм, заходите все туда" - самоподдув насчёт ТЭФИ - ТВ как трибуна для сведения счётов "плохая Вяльбе, плохой Шнякин" - мочилово/похвала по заказу "СБР редиски, Нуждов молодец"
Забыл что он себя любимого нахваливает через фразу.
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Ответ Владимир Владимир
я человек простой, вижу мерзкое лицо губы или слышу его блевотный голос, переключаю канал моментально
аналогично. Он мне так футбольный ЧМ в Катаре испортил, когда я хотел послушать послематчевую аналитику, но в студии был он, приходилось выключать телек
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Ненависть слишком сильное чувство, ты его не достоин.
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Какой хитрый майонез)
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Ответ Dinamik1
Забыл что он себя любимого нахваливает через фразу.
Написал же он вроде - про самоподдув и ТЭФИ.
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Особенно Хейтеры на биатлонной ветке ( правда в основном одни и те же). Делает что- то Губер полезное, или нет, значения не имеет. Плюсик
можно получить только когда ругаешь.
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Ответ umar009
Так-то база от Губошлёпа. Хейтеры следят за людьми которых ненавидят, куда пристальнее чем обычные фанаты
Это касается только больных на голову хейтеров, которые преследуют, пишут без конца комментарии, состоят в каких-то хейтерских группах и т.д. А если ты включил тв, а там он, зашел на спортивный сайт, а там он, на что ты написал, что человек он не очень- тут о какой слежке речь?
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Конечно, он прав. Я потратила 2 минуты на чтение поста и комментов и написала свой коммент 30 сёк. 2.5 минуты и +1 коммент, слив моей жизни!!!) укрепляя чела, кот мне неприятен. Значит, я глупый хейтер на минималках) постараюсь больше не писать в ветках Рудковской, Губерниевых и подобных. Может вы и гении своего дела, но моей секунды вы не стОите)
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Живу в унисон со страной, а страна дышит вместе со мной!
Страна - это не зад по Шевчуку, который он лижет, и он не дышит, а только выдыхает....
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Скромняга! Страна, оказывается, дышит вместе с ним!
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Когда выигрывают российские спортсмены – это радость и счастье для меня и страны. Люди, которые слушают мои репортажи, не дадут соврать.

А когда выигрывают беларуские, то уже и Губерниев и его российские недруги уже едины в своей нерадости.
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"спорт – в принципе шоу. Кто этого не понимает, тот идиот" "Когда выигрывают российские спортсмены – это радость и счастье для меня и страны." --- И только идиот может быть счаслив от победы постороннего человека в шоу.
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Говорит человек, который в каждой трансляции просит подписаться на него))
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Идиот тут один,это Губер.Прочитал бы может поумнел бы.
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На самом деле он большой профи. но мне он неприятен. поэтому просто не смотрю его передачи.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мне как-то безразличен этот персонаж. А вот он питается энергией своих почитателей это факт. Посмотрите на вампира он же не стареет.
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Живёшь, ещё как живёшь... В СберБанк Онлайн - точно.
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Ответ brig_Mercury
Есть нюанс. Если человека слишком много в информационном поле, его пихают в передачи даже не на его темы, а он там высказывается не совсем в тему, так или иначе его будут комментировать даже не его фанаты. Это раз. Губерниев телеканалов Россия-Спорт и МатчТВ, два разных человека, второй (поздний) менее приятный и более эпатажный. Это два. Несколько лет назад была конкуренция в трансляциях от Евроспорта, сейчас только внутренний биатлон и только Губерниев в биатлоне. Рад был бы послушать мнение, допустим Курдюкова, а не могу. Это три. Подытожим: Губерниев - везде, он - уже засиделся в биатлоне и у него монополия на вещание. Как избежать его упоминания? Это не индикатор популярности.
...сейчас только внутренний биатлон и только Губерниев в биатлоне...
да канеш
прямые трансляции КМ без проблем хоть бы на окко
там майонеза точно нет)
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Ответ Кац Мац
...сейчас только внутренний биатлон и только Губерниев в биатлоне... да канеш прямые трансляции КМ без проблем хоть бы на окко там майонеза точно нет)
согласен, поэтому и я привожу пример с Евроспортом, где несколько лет назад я мог смотреть другой канал с той же гонкой и другим комментатором. Можно было осознанно выбирать между двумя каналами. Честно говоря, не знаю, где сейчас смотреть ту же гонку с этапа в России, но с другим комментатором.
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Ответ Glyb Aleksey
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можно сказать из вида исчезающих рептилий)
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