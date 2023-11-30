Губерниев о хейтерах: «Они главные фанаты, в том числе мои. В интернете упражняются – кто больше ненавидит меня, чтобы собрать больше лайков. Но я живу не в интернете»

Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к своим хейтерам.

– Что сказали бы своим хейтерам, которые считают, что вы делаете из спорта шоу, отмечая, что вам интересны скандалы, а не результаты спортсменов?

– Абсолютно дурацкое высказывание. Общепризнанный факт: спорт – в принципе шоу. Кто этого не понимает, тот идиот.

На дворе XXI век: люди зарабатывают деньги, права на спортивные соревнования продаются, и это огромный бизнес даже в суперкоммерческих и не очень коммерческих видах спорта.

Когда выигрывают российские спортсмены – это радость и счастье для меня и страны. Люди, которые слушают мои репортажи, не дадут соврать.

То, что иногда в социальных сетях реагирую на вопросы журналистов о каких-то скандалах – это тоже часть моей работы. Я публичный человек. Если у меня спрашивают, с удовольствием даю комментарий.

Хочу сказать всем хейтерам, что раздражение – приятная эмоция. Хейтеры – главные фанаты, в том числе мои. В моей работе нет равнодушных. Горжусь огромным количеством поклонников. У каждого успешного человека должны быть хейтеры.

Это же прекрасно! В интернете упражняются – кто больше ненавидит меня, чтобы собрать больше лайков. Но я живу не в интернете. Живу в унисон со страной, а страна дышит вместе со мной! – сказал спортивный комментатор Губерниев.