Губерниев о хейтерах: «Они главные фанаты, в том числе мои. В интернете упражняются – кто больше ненавидит меня, чтобы собрать больше лайков. Но я живу не в интернете»
Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к своим хейтерам.
– Что сказали бы своим хейтерам, которые считают, что вы делаете из спорта шоу, отмечая, что вам интересны скандалы, а не результаты спортсменов?
– Абсолютно дурацкое высказывание. Общепризнанный факт: спорт – в принципе шоу. Кто этого не понимает, тот идиот.
На дворе XXI век: люди зарабатывают деньги, права на спортивные соревнования продаются, и это огромный бизнес даже в суперкоммерческих и не очень коммерческих видах спорта.
Когда выигрывают российские спортсмены – это радость и счастье для меня и страны. Люди, которые слушают мои репортажи, не дадут соврать.
То, что иногда в социальных сетях реагирую на вопросы журналистов о каких-то скандалах – это тоже часть моей работы. Я публичный человек. Если у меня спрашивают, с удовольствием даю комментарий.
Хочу сказать всем хейтерам, что раздражение – приятная эмоция. Хейтеры – главные фанаты, в том числе мои. В моей работе нет равнодушных. Горжусь огромным количеством поклонников. У каждого успешного человека должны быть хейтеры.
Это же прекрасно! В интернете упражняются – кто больше ненавидит меня, чтобы собрать больше лайков. Но я живу не в интернете. Живу в унисон со страной, а страна дышит вместе со мной! – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Претензия по поводу "грязного белья" к Губернику - это какой-то нафталин из нулевых. Сейчас к Димасику совсем другие вопросы - например, то, что дядя вообще не развивается, застрял в образе и как заезженная пластинка повторяет одно и тоже. Вот типичная трансляция Губерника вне зависимости от вида спорта:
- "уважаемые друзья" (1488 раз)
- "сейчас 21 век, надо улыбаться, надо соцсетиться"
- "надо ехать на ОИ хоть под белым флагом, хоть под свастикой"
- "у меня есть телеграм, заходите все туда"
- самоподдув насчёт ТЭФИ
- ТВ как трибуна для сведения счётов "плохая Вяльбе, плохой Шнякин"
- мочилово/похвала по заказу "СБР редиски, Нуждов молодец"
ХЗ можно ли меня отнести к хейтерам губы, но я его терпеть не могу ни под каким соусом
Но я наоборот стараюсь избегать любое место где могу его увидеть/услышать
Просто ему нечего ответить на хейт, потому что в его случае он вполне обоснован, поэтому приходится кидаться всякими шаблонными фразачками ни о чем
можно получить только когда ругаешь.
Страна - это не зад по Шевчуку, который он лижет, и он не дышит, а только выдыхает....
А когда выигрывают беларуские, то уже и Губерниев и его российские недруги уже едины в своей нерадости.
да канеш
прямые трансляции КМ без проблем хоть бы на окко
там майонеза точно нет)