Белорусские спортсмены смогут выступить на зимней Спартакиаде-2024 в России
Белорусские спортсмены будут допущены к зимней Спартакиаде-2024 в России.
Об этом сообщил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на форуме «Россия – спортивная держава».
«Сначала было принято, что Спартакиада сильнейших пройдет только в рамках РФ.
Прошел день, уже внесены изменения в приказ – спортсмены из Беларуси допущены к участию в этих соревнованиях», – сказал Ковальчук.
Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта.
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