Белорусские спортсмены смогут выступить на зимней Спартакиаде-2024 в России

Теги Спартакиада олимпийская сборная Беларуси Сергей Ковальчук Биатлон

Белорусские спортсмены будут допущены к зимней Спартакиаде-2024 в России.

Об этом сообщил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на форуме «Россия – спортивная держава».

«Сначала было принято, что Спартакиада сильнейших пройдет только в рамках РФ.

Прошел день, уже внесены изменения в приказ – спортсмены из Беларуси допущены к участию в этих соревнованиях», – сказал Ковальчук.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта.

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1 комментарий

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den70
А захотят?
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