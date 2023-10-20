Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с кончиной Анфисы Резцовой

Теги Союз биатлонистов России Анфиса Резцова Биатлон

СБР выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Союз биатлонистов России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», – говорится в некрологе на сайте СБР.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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3 комментария

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Назар Игорь
Совсем ещё не старая, жить бы да жить. Гордость биатлона и лыжного спорта.
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Баир Дамбаев
Великая и сильная спортсменка, вырастила и воспитала прекрасных дочерей. Соболезнования семье и близким родственникам.
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Пайрот
Ответ Назар Игорь
Совсем ещё не старая, жить бы да жить. Гордость биатлона и лыжного спорта.
у нас все гордость, кто допинг жрёт
+1
-1
0
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