Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с кончиной Анфисы Резцовой

СБР выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Союз биатлонистов России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», – говорится в некрологе на сайте СБР.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х