Владимир Драчев об Анфисе Резцовой: «Мы потеряли великого спортсмена, уникального человека в истории спорта»
Владимир Драчев высказался об уходе из жизни Анфисы Резцовой.
«Она умерла вчера вечером, не приходя в сознание, в реанимации.
Мы потеряли великого спортсмена, уникального человека в истории спорта, который завоевал олимпийские медали и в лыжном спорте, и в биатлоне.
Дату и место прощания пока не сообщали», – сказал экс-глава Союза биатлонистов России (СБР).
Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х
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