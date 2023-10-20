Владимир Драчев об Анфисе Резцовой: «Мы потеряли великого спортсмена, уникального человека в истории спорта»

Теги Союз биатлонистов России Анфиса Резцова Владимир Драчев Биатлон

Владимир Драчев высказался об уходе из жизни Анфисы Резцовой.

«Она умерла вчера вечером, не приходя в сознание, в реанимации.

Мы потеряли великого спортсмена, уникального человека в истории спорта, который завоевал олимпийские медали и в лыжном спорте, и в биатлоне.

Дату и место прощания пока не сообщали», – сказал экс-глава Союза биатлонистов России (СБР).

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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