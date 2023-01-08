Фийон-Майе о первом подиуме в сезоне: «Надеюсь, топовый Кентен вернулся, но мне нужно сохранять холодную голову, чтобы подойти к ЧМ в лучшей форме»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, где занял второе место.

Фийон-Майе – действующий обладатель Большого хрустального глобуса, но в этом сезоне он впервые поднялся на подиум в личных гонках.

– Что для вас значит возвращение на подиум?

– Это здорово! В начале сезона я был хорош в некоторых гонках, если не учитывать результат, но в определенные моменты мне не хватило формы. Даже когда я мог быть среди лидеров, я допускал ошибки в стрельбе.

Такое начало сезона разочаровывало, как и пятничный спринт в Поклюке (где Фийон-Майе занял девятое-место – Sports.ru). Он был неплохим, но после побед в прошлом сезоне мы надеялись на нечто большее, нежели попадание в топ-10.

Гонка преследования прошла классно, потому что я был в борьбе, получал удовольствие от стрельбы и стал лучше на лыжне. С учетом этого приятно вновь оказаться на подиуме. Я рад.

– Как вы объясните начало сезона, не оправдавшее ваших ожиданий?

– Трудно сказать, и я никогда не узнаю точную причину отсутствия формы, если говорить о лыжном ходе, и из-за этого было сложнее выходить на старт. На данный момент у меня есть несколько объяснений: я сильно устал после окончания прошлого сезона, а в период восстановления меня беспокоили некоторые болячки.

Я достаточно вложился в подготовку и, думаю, сейчас это дает о себе знать. По возможности пытаюсь восстановиться, но никаких гарантий нет. Надеюсь, что топовый Кентен вернулся, но мне нужно сохранять холодную голову, чтобы подойти к чемпионату мира в лучшей форме.

– Вы рады, что в эту субботу, учитывая столь трудное начало сезона, вы доказали, что способны вернуться на подиум?

– Мне не нужно что-либо доказывать. Доказательства были в прошлом сезоне. Сейчас приходится подтверждать их, но мне нечего доказывать публике, болельщикам, журналистам или еще кому-то, – сказал биатлонист.