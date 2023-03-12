Александр Тихонов: «Латыпов – хороший парень, который мог бы составить конкуренцию на Кубке мира»

Теги Александр Тихонов Кубок мира по биатлону сборная России Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Александр Тихонов считает, что Эдуард Латыпов был бы конкурентоспособным на Кубке мира.

Сегодня биатлонист выиграл масс-старт в Тюмени – это его шестая победа подряд в рамках Кубка Содружества.

«Латыпов – хороший парень, который мог бы составить конкуренцию на Кубке мира. Неплохо передвигается, думаю, что мужская эстафетная команда у нас была бы приличная, могли бы соперничать с норвежцами.

С женщинами, конечно, посложнее, но надо готовиться», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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М-р Пронин
Когда Иваныч кого то хвалит - за этого человека становится тревожно. Значит, через неделю болваном обзовет🥱
+4
0
+4
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