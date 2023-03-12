Александр Тихонов: «Латыпов – хороший парень, который мог бы составить конкуренцию на Кубке мира»

считает, что был бы конкурентоспособным на Кубке мира.

Сегодня биатлонист выиграл масс-старт в Тюмени – это его шестая победа подряд в рамках Кубка Содружества.

«Латыпов – хороший парень, который мог бы составить конкуренцию на Кубке мира. Неплохо передвигается, думаю, что мужская эстафетная команда у нас была бы приличная, могли бы соперничать с норвежцами.

С женщинами, конечно, посложнее, но надо готовиться», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.