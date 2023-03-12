Чемпионат мира среди юниоров. Невланн победил в гонке преследования, Хедегарт – 2-й, Герхардсен – 3-й
Норвежский биатлонист Мартин Невланн выиграл пасьют на юниорском ЧМ в Казахстане.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Щучинск, Казахстан
Гонка преследования
Юниоры
1. Мартин Невланн (Норвегия) – 33.07,6 (2)
2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 29,0 (3)
3. Трюм Герхардсен (Норвегия) – 35,1 (1)
4. Беньямин Менц (Германия) – 51,8 (3)
5. Максим Жермен (США) – 1.07,0 (5)
6. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 1.27,1 (8)
7. Марчин Завол (Польша) – 1.38,4 (1)
8. Фабиан Каскель (Германия) – 1.47,4 (1)
9. Ондржей Манек (Чехия) – 1.53,3 (2)
10. Исак Фрей (Норвегия) – 2.03,6 (5)
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