Даниил Серохвостов: «Вера у меня всегда есть, а вот силы кончаются с каждой гонкой. Это уже 7-й старт, тяжело в таком состоянии бегать»

Теги сборная России чемпионат России Дмитрий Иванов Никита Поршнев Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где занял второе место.

«Сегодня я чувствовал себя намного увереннее в стрельбе. У меня была проблема, что меня по мишени сильно водит – сегодня такой проблемы не было, мы ее решили, я так надеюсь. А промах я допустил сам, первым выстрелом: увидел, как меня ведет на три часа и сделал выстрел.

У меня сугробы по колено. Думаю, потяжелее бежать все-таки. Мне кажется, вес особо не решает на таких трассах. Конечно, они (Никита Поршнев, Дмитрий Иванов) на 15-20 кг больше меня, но я все равно достаточно сильно проваливался, зарывался. Ну и техника моя не позволяла по этим сугробам быстро передвигаться.

Вера у меня всегда есть, а вот силы кончаются с каждой гонкой. Разгоняться как-то особо не получается. На самом деле много стартов – это уже седьмой старт, все равно тяжело в таком состоянии бегать. Как бы ты с загруженного состояния ни разгонялся, все равно гонки – если их много – тебя прибивают.

Осталось две гонки, потом небольшой отдых – и уже будем в свежем состоянии выходить на чемпионат России», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

2 комментария

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штрафной круг
надо же, заныл. такой весь веселый был и заныл.
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PerfectSvendsen
Устал бегать на чемпионате двора 😂 бедный. Если ты эту водокачку не вывозишь, то что бы ты делал даже на Кибу, я уж молчу про КМ
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