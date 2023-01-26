Даниил Серохвостов: «Вера у меня всегда есть, а вот силы кончаются с каждой гонкой. Это уже 7-й старт, тяжело в таком состоянии бегать»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где занял второе место.

«Сегодня я чувствовал себя намного увереннее в стрельбе. У меня была проблема, что меня по мишени сильно водит – сегодня такой проблемы не было, мы ее решили, я так надеюсь. А промах я допустил сам, первым выстрелом: увидел, как меня ведет на три часа и сделал выстрел.

У меня сугробы по колено. Думаю, потяжелее бежать все-таки. Мне кажется, вес особо не решает на таких трассах. Конечно, они (Никита Поршнев, Дмитрий Иванов) на 15-20 кг больше меня, но я все равно достаточно сильно проваливался, зарывался. Ну и техника моя не позволяла по этим сугробам быстро передвигаться.

Вера у меня всегда есть, а вот силы кончаются с каждой гонкой. Разгоняться как-то особо не получается. На самом деле много стартов – это уже седьмой старт, все равно тяжело в таком состоянии бегать. Как бы ты с загруженного состояния ни разгонялся, все равно гонки – если их много – тебя прибивают.

Осталось две гонки, потом небольшой отдых – и уже будем в свежем состоянии выходить на чемпионат России», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».