Лагрейд завоевал восьмую медаль чемпионатов мира в карьере, у Самуэльссона – седьмая награда

Теги сборная Норвегии сборная Швеции Себастьян Самуэльссон ЧМ-2023 Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Сегодня норвежец Стурла Хольм Лагрейд завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Для спортсмена эта медаль стала восьмой на чемпионатах мира (5-2-1). На ЧМ-2022 Лагрейд взял четыре золота, на ЧМ-2023 – золото, два серебра и бронзу.

Швед Себастьян Самуэльссон взял бронзу в гонке, завоевав седьмую награду ЧМ в карьере (0-2-5).

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8 комментариев

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udod
Сёба в 25 лет догнал по медалям ГС депутата с балтикой Шипулена
по 9, но у обоих без личного золота (а у Шипы с медалью Сочи, не помню уже забрали их или нет)
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M P
Скоро и у Стурлы будет больше медалей, чем у одной там великой биатлонной державы, а три года назад о нем знали лишь норвежские тренеры.👍
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Xell
Это все круто. Но там у одного рыжего вообще все золото)))
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Iuasamotu
Сева💪
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Chernich
Ответ Kuryanin
В 2022 был ЧМ?
Были ОИ.
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Kuryanin
В 2022 был ЧМ?
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starichok77
"князь серебряный")
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Chernich
Красавчик!
+1
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