Лагрейд завоевал восьмую медаль чемпионатов мира в карьере, у Самуэльссона – седьмая награда

Сегодня норвежец завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Для спортсмена эта медаль стала восьмой на чемпионатах мира (5-2-1). На ЧМ-2022 Лагрейд взял четыре золота, на – золото, два серебра и бронзу.

Швед Себастьян Самуэльссон взял бронзу в гонке, завоевав седьмую награду ЧМ в карьере (0-2-5).