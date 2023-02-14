Лагрейд завоевал восьмую медаль чемпионатов мира в карьере, у Самуэльссона – седьмая награда
Сегодня норвежец Стурла Хольм Лагрейд завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
Для спортсмена эта медаль стала восьмой на чемпионатах мира (5-2-1). На ЧМ-2022 Лагрейд взял четыре золота, на ЧМ-2023 – золото, два серебра и бронзу.
Швед Себастьян Самуэльссон взял бронзу в гонке, завоевав седьмую награду ЧМ в карьере (0-2-5).
по 9, но у обоих без личного золота (а у Шипы с медалью Сочи, не помню уже забрали их или нет)