Спортивный директор сборной Норвегии о ситуации с Экхофф: «Чемпионат мира быстро приближается. Нам нужно ждать и надеяться на лучшее»

Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан высказался о ситуации с .

Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. Она пропустила летние сборы норвежской команды, а в ноябре заявила, что берет паузу в тренировках.

В декабре норвежка возобновила тренировки.

«Чемпионат мира быстро приближается, но мы не можем сказать ничего большего, кроме того, что нам нужно ждать и надеяться на лучшее», – сказал Ботнан.

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась