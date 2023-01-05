Спортивный директор сборной Норвегии о ситуации с Экхофф: «Чемпионат мира быстро приближается. Нам нужно ждать и надеяться на лучшее»
Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан высказался о ситуации с Тириль Экхофф.
Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. Она пропустила летние сборы норвежской команды, а в ноябре заявила, что берет паузу в тренировках.
В декабре норвежка возобновила тренировки.
«Чемпионат мира быстро приближается, но мы не можем сказать ничего большего, кроме того, что нам нужно ждать и надеяться на лучшее», – сказал Ботнан.
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