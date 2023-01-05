Спортивный директор сборной Норвегии о ситуации с Экхофф: «Чемпионат мира быстро приближается. Нам нужно ждать и надеяться на лучшее»

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Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан высказался о ситуации с Тириль Экхофф.

Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. Она пропустила летние сборы норвежской команды, а в ноябре заявила, что берет паузу в тренировках.

В декабре норвежка возобновила тренировки.

«Чемпионат мира быстро приближается, но мы не можем сказать ничего большего, кроме того, что нам нужно ждать и надеяться на лучшее», – сказал Ботнан.

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась

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2 комментария

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petr
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Пора б уже понять --она мимо ЧМ и уйдет .
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Лжетрофеич
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без Тириль чемпионат неполный...
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