Максим Максимов: «Не вижу риска, что российский биатлон в период отстранения сделает шаг назад. У нас в мужской команде восемь биатлонистов мирового уровня»

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов поделился мнением о том, как на российском биатлоне отразится отстранение от международных стартов.

– Насколько велик риск, что в период отстранения российский биатлон сделает шаг назад?

– Я не вижу такого риска. Вернемся к тому, что у нас в российской мужской команде восемь биатлонистов мирового уровня. Логинов – чемпион мира, который показывает хороший ход и на международных соревнованиях, Латыпов – призер Кубка мира и Олимпиады в личных гонках.

Также есть ряд спортсменов, которые, может быть, не так ярко выступали, но были на высоком уровне на этапах Кубка мира. Поэтому здесь, внутри страны, по крайней мере, конкуренцию мы не потеряем.

Конечно, хотелось бы сравнивать себя с другими, но раз нет такой возможности, мы можем только предполагать. Если мы знаем, что тот же Латыпов бежит в одни ноги с лидерами мирового биатлона и у нас появляется человек, который бежит по скорости рядышком с ним, мы понимаем, что этот спортсмен и на международных соревнованиях будет высоко.

Я не вижу пока сложностей. Только в том, что там теплее, это да. Всегда отличие было только в том, что у нас снег немножко «туповатый», он у нас переморожен, так как тут холоднее, чем в Европе. На скользком снегу техника должна немного перестроиться.

Думаю, за год внутри российского чемпионата мы не потеряем ничего. Наоборот, те спортсмены, которые подтягивались и сидели без лидеров, так как мы все время были в Европе, увидят тот уровень, на который они должны выходить.

Это большое подспорье для тех, кто ниже. Но, к сожалению, здесь большая опасность, что лидеры не в этом году, но уже через сезон начнут стагнировать, – сказал Максимов.

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