Зайцева о недопуске к международным стартам: «Надо развить хорошую спортивную злость, чтобы потом приехать и доказать всем, что мы крутые»

Двукратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о том, как недопуск к международным стартам повлияет на российский биатлон.

– Какие теперь задачи у с учетом отсутствия международных стартов?

– Я всегда ищу позитивные моменты. Спортсмены сейчас поездят по России, посмотрят, как развиты регионы. Дети в регионах смогут увидеть своих кумиров.

Раньше они по большей части соревновались за границей, никто их не видел. А сейчас соревнования – в России. Поддержка государства есть, деньги на сборы выделяются.

Это не 1990-е годы, когда о спортсменах забывали. Раньше спортсмены часто завязывали со спортом из-за отсутствия денег, уходили.

Сейчас даже такую сложнейшую ситуацию, когда нет международных стартов, можно пережить. Тренируйтесь в своей стране, спокойно работайте.

– Личные доходы биатлонистов не сильно упадут в текущей ситуации?

– Чужие деньги не считала. У меня позиция: будешь хорошо работать – будут и деньги, и все остальное. На сколько ты наработаешь, столько и заработаешь.

– Отсутствие соревновательной практики на международном уровне сильно скажется на конкурентоспособности наших спортсменов? Какие будут результаты, если через год или два нас допустят к международным стартам?

– Думаю, не скажется. Наоборот, наши будут голодными до международных стартов. Конечно, им может быть дискомфортно от того, что они долгое время не выступали. Но это же работа. Они же не сидят без дела.

И это стимул – тренироваться и тренироваться. Надо развить злость. Хорошую злость, спортивную. Чтобы потом приехать и доказать всем, что мы крутые. Крутые всегда, – сказала Зайцева.