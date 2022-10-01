Матыцин о мобилизации: «Мы не будем выделять спортсменов в исключительные категории, которые не будут соответствовать позиции государства»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены не попадут в «исключительную категорию» во время частичной мобилизации.

«Мы активно занимаемся этим вопросом совместно с правительством и Министерством обороны РФ. Но я уже неоднократно заявлял, что все идет в рамках законодательства.

Ни в коей мере мы не будем выделять спортсменов в какие-то отдельные исключительные категории, которые не будут соответствовать общей позиции государства», – сказал Матыцин.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки