Бьорндален о работе в Китае: «Не отстраняюсь от сделанного и не жалею об этом. В Китае не все хорошо, но, возможно, в Норвегии тоже?»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высказался о критике со стороны правозащитной организации Amnesty International из-за работы в Китае.

Ранее глава норвежского представительства Amnesty International Йон Педер Эгенес заявил, что Китай использует Бьорндалена для «отмывания политической репутации». Бывший биатлонист тренировал китайскую команду с 2019 года.

«Я не отстраняюсь от сделанного и не жалею об этом. Меня волнует именно спорт.

Разумеется, в Китае не все хорошо. Но, возможно, и в Норвегии тоже?» – сказал Бьорндален в интервью Bygdeposten.

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