«Как родного ребенка оторвали. Просто не верю, что все это случилось». Касперович о гибели Малиновского

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович поделился воспоминаниями о биатлонисте Игоре Малиновском.

Сегодня стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке.

«Для нас это очень большая потеря. Тем более этот мальчик пришел к нам совсем юным в команду. Прошел подготовку и практически, как знаете, как родного ребенка оторвали.

Сожалеем, что случилось такое несчастье. Соболезнования всем. Столько в нем было позитива, желания жить, летать…

Очень сложно сейчас что-то говорить. Вертолеты – рискованное дело? Но не только вертолеты. Вся наша жизнь очень рискованная. Всякое может случиться. Не знаю даже, как там все произошло.

Просто не верю, что все это случилось. Мы знали этого парня очень хорошо. И сейчас стоит перед глазами, как он впервые приехал к нам на сборы в Ульяновск. Все сейчас летит-летит в голове», – сказал Касперович.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор