Польховский о жалобе на Майгурова: «Диалог продолжался 2 месяца, но он просто не хотел признавать существование совета СБР. Если руководитель нас не слышит, надо пытаться повлиять»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил решение подписать жалобу на деятельность Виктора Майгурова во главе СБР.

Члены совета СБР ранее обратились в Генпрокуратуру РФ, заподозрив Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«Нужно брать пример с федерации спортивной борьбы, вот где у руководства очень хороший контакт с командой, в биатлоне положение дел оставляет желать лучшего.

Происходящее сейчас в СБР разочаровывает. Я оказался в числе инициаторов жалобы в Генпрокуратуру, но к этому все и шло, решение нельзя назвать неожиданным.

Диалог с Майгуровым продолжался почти два месяца, был определенный перечень документов, которые мы обсуждали, но он просто не хотел признавать существование совета СБР.

Если руководитель нас не слышит, то надо пытаться на него повлиять. И в проверке нет ничего плохого: если у него нет никаких грехов, то бояться нечего.

Никакого отношения к предстоящим выборам (главы СБР) эта история не имеет, это просто попытка получить объективную информацию», – сказал Польховский.

😱 На босса нашего биатлона посыпались жалобы в прокуратуру – обвиняют в растрате и «баснословной зарплате». Мы расспросили обе стороны