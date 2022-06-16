«Каминский – взрослый, не подлец, не вор, не заточен под бабки». Нуждов о кандидатах на пост главного тренера сборной России

Кандидат в президенты биатлонистов России (СБР) рассказал, кого бы назначил главным тренером сборной.

«Юрия Каминского (сейчас – тренер мужской группы, где работают Эдуард Латыпов и молодежь – Sports.ru). В моей структуре он лично, а не руководство СБР, должен создать команду и выстроить все принципы.

Я знаю Каминского лет 20, он мне и в клубе помогал. Думаете, он составит сборную хуже или неправильнее той, которая есть в сегодняшнем варианте? Он взрослый, не подлец, не вор, не заточен под бабки. Его интеллектуальный потенциал высок, у него отличный бэкграунд, он заслуженный тренер России и авторитет для коллег и спортсменов.

Я, как президент, не буду заниматься оргвопросами сборной. В офисе СБР заниматься текущими проблемами сборной будет человек – назовем его руководитель администрации.

У Каминского, как у главного тренера, рядом тоже будет лучший организатор в ранге вице-президента. Он будет отвечать за логистику, размещение, сервис, инвентарь, все передвижения, связь с местами сборов. В моем видении это , не привлеченный к тренерской работе. Причем позвать Касперовича – это идея Каминского, а не моя. Каминский знает, как это работает в лыжах, где у Вяльбе в этой роли Юрий Чарковский», – сказал Нуждов.

«Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку