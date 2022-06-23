Нуждов покинет СБР, если проиграет на выборах: «Какая смысловая нагрузка, если наши взгляды на управление на 100% не сходятся?»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов покинет организацию в случае поражения на выборах ее президента.

Сегодня действующий глава СБР Виктор Майгуров не сумел переизбраться на пост по итогам голосования. Повторные выборы могут пройти в августе.

«Какая смысловая нагрузка, если наши взгляды на управление организацией на 100 процентов не сходятся? Мы же за эти два года прошли долгий эволюционный путь в попытке сблизить позиции.

По принципиальным позициям мы, в конце концов, не сошлись. Это меня и сподвигло выдвинуть свою кандидатуру», – заявил Нуждов.