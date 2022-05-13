СБР объявит официальные составы тренировочных групп на сезон-2022/23 на следующей неделе

Союз биатлонистов России официально объявит состав тренировочных групп на сезон-2022/23 на следующей неделе.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Короткий отдых закончен. Уже в эти выходные наши спортсмены возвращаются к тренировочной работе в группах. На следующей неделе ждем официального объявления состава групп», – написал Аверьянов.

Ранее стало известно, что Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской.

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