Майгуров о намерении Бех вернуть российское гражданство: «Обращения от нее еще не поступало»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о том, что выступавшая за Украину Екатерина Бех планирует вернуть российское гражданство.

«Обращения еще от нее не поступало. Но если поступит, то пройдет процедура сначала получения гражданства страны, а уже потом спортивного гражданства.

Надо понимать, в каком регионе она планирует выступать, дальше пройти отбор в сборную команды. Если эти критерии выполнятся, то для того чтобы выступать за Россию, ей нужно принадлежать к той или иной региональной федерации.

Если она сможет пройти эти процедуры, то будем ждать ее в сборной», — сказал Майгуров.

Выступавшая за Украину Екатерина Бех планирует вернуть российское гражданство

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