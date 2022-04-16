Украинские биатлонистки призвали не исключать натурализованную россиянку Абрамову из сборной

Украинские биатлонистки призвали не исключать из сборной натурализованную россиянку Ольгу Абрамову.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua со ссылкой на письмо Валерии Дмитренко, Анны Кривонос, Надежды Белкиной, Юлии Журавок и Кристины Дмитренко в адрес министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

В своем обращении спортсменки заявили, что формальным поводом для отстранения Абрамовой стала ее поездка в Россию на фоне политической ситуации с Украиной. Ранее сообщалось, что Абрамова и еще две натурализованных россиянки – Екатерина Бех и Оксана Москаленко – были исключены из украинской команды, так как не выполнили критерии отбора в сборную.

«Ольга Абрамова приобрела украинское гражданство 10 лет назад и с тех пор преданно работала во славу отечественного спорта.

Победы и призовые места на этапах Кубка мира и Кубка IBU, летних чемпионатах мира и чемпионатах Европы позволяли многократно поднимать флаг Украины в честь немалых спортивных достижений Ольги Абрамовой.

Действительно, по семейным обстоятельствам Абрамова отправилась в Россию, что стало формальным основанием ее освобождения и невозможности в дальнейшем представлять команду на соревнованиях высокого уровня.

Однако можем ли мы обвинять мать, которая в критический момент улетела к малолетнему ребенку? Должны ли мы формальностью подменять человечность?» – говорится в письме.

Мы не можем процитировать обращение украинских биатлонисток в полном виде, так как содержащиеся там утверждения противоречат официальной позиции РФ.

Ольга Абрамова об исключении из сборной Украины: «Почему сейчас, когда нашей стране нужно единство, мы ищем предателей там, где их нет?»