Ольга Абрамова об исключении из сборной Украины: «Почему сейчас, когда нашей стране нужно единство, мы ищем предателей там, где их нет?»

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Украинская биатлонистка Ольга Абрамова, которая является натурализованной россиянкой, прокомментировала информацию об исключении из состава сборной Украины. 

«Сегодня с большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена с состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения.

Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовская область, по независимым от меня причинам я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область. После чего, пройдя границу с Венгрией, я поехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России.

10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим! И сейчас у меня также болит сердце за всех людей, которые страдают, за все невинные жертвы и миллионы разрушенных судеб.

Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет? Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей.

Желаю всем терпения, выдержки в это сложное время и, конечно, мирного неба над головой!» – написала Абрамова. 

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