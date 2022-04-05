Егор Сорин: «Есть ли у желание дальше работать с Халили? Да. В каком виде будет сотрудничество, покажет новый сезон»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о работе с биатлонистом Каримом Халили.

– Насколько понимаем, вы в последнее время много общались с Каримом?

– Да, это так. Он приехал в «Жемчужину Сибири» за восемь дней до начала чемпионата России (по биатлону – Sports.ru), мы с ним немного поработали, да и во время самого чемпионата постоянно общались.

– А на Олимпиаде в Пекине удавалось пересекаться?

– Практически каждый день делали совместные пробежки, разговаривали. Я был на стадионе во время биатлонной эстафеты, часто созванивались.

– По каким-то моментам советы в Пекине Кариму давали?

– Нет, там уже советы не нужны были. План сверстан, работа сделана. Единственное, когда Карим неудачно выступил в индивидуальной гонке, постарался его поддержать, помочь уйти от грустных мыслей.

Он ведь уже думал, что ему не удастся еще раз выйти на старт в Пекине, уже начали строить планы на следующий четырехлетний цикл. Но тренеры сборной доверили Халили место в эстафетной четвертке, и он не подвел. Из Китая Карим уезжал с медалью и, разумеется, с другим настроением.

– Есть ли у Вас желание дальше работать с Халили?

– Да, такое желание есть. Я, так же, как Елена Дмитриевна Агаркова, являюсь его личным тренером и хочу продолжать эту работу. В каком виде будет наше сотрудничество, покажет новый сезон. Но в любом случае всегда готов оказать Кариму необходимую помощь, – рассказал Сорин.