Павел Ростовцев: «У Бьорндалена есть определенные знания, уникальный опыт. Было бы хорошо, если бы он оказался в сборной России»

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев оценил идею о приглашении восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в сборную России.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что во время Олимпиады в Пекине обсуждал с Бьорндаленом возможную работу в российской команде.

«У Бьорндалена есть определенные знания, уникальный опыт. Если человек хотел бы ими поделиться, то почему нет? Я поддерживаю такие идеи. Обмен опытом, привлечение передовых взглядов – это очень интересно и важно.

У Уле много историй, которые приводили его к большим победам. Этим можно было бы воспользоваться. Было бы хорошо, если бы Уле оказался в штабе сборной России!

У Бьорндалена есть много, чему нам можно поучиться: в плане функциональной и физической подготовки, подводки к главным стартам – здесь он всегда чувствовал себя хорошо. Если бы это произошло, было бы здорово», – сказал Ростовцев.