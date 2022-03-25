Тихонов о допинге Глазыриной: «А что мы сделали для того, чтобы нас не отстраняли? Ничего. Самое страшное, что не наказали ни одного из чиновников»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о допинговом деле Екатерины Глазыриной.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее с 19 сентября по 18 декабря 2013 года.

«Нас уже и так отовсюду отстранили, так что в этом не вижу ничего страшного. Проблема наша в том, что общий бойкот россиян – это одно. Другое – во времена, когда я был президентом СБР, у нас в исполкоме, в техкоме, среди судей – на всех постах были свои люди.

Сегодня у нас никого нет. Ни одного человека. Можете такое представить? Мы – великая держава в биатлоне. А у нас никого нет. Мы все время говорим: вот, нас наказали, отстранили. А что мы сделали для того, чтобы нас не отстраняли? Ничего. Уже 14 лет. Кроме увеличения допингов.

Самое страшное, что не наказали ни одного из чиновников. За все время, что у нас в разных видах спорта, в том числе и в легкой атлетике, нашли допинги, ни один чиновник не пострадал. Вот это самая главная проблема. Спортсмена отстраняют, он теряет все в жизни. А у чиновников все в порядке. Продолжайте дальше», – сказал Тихонов.

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