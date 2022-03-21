Депутат Пайкин: «Функционерам мирового спорта стоит рассмотреть вопрос об исключении слов «мировые» и «мира» из названий соревнований без россиян»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин предложил спортивным функционерам в мире исключить из названий международных турниров слово «мировые», если там не выступают спортсмены из России.

Депутат отметил, что нельзя называть международными соревнования по тем видам спорта, где Россия всегда занимала призовые места.

«Функционерам мирового спорта стоит рассмотреть вопрос о переименовании всех международных соревнований с исключением из их названия слов «мировые» и «мира», если в них не участвуют российские спортсмены.

Наши сборные команды и отдельные атлеты оказались отстранены почти в 30 видах спорта. Еще в 12 видах спорта международные федерации разрешили нашим атлетам выступать под нейтральным флагом. Возникает вопрос: кто кого наказал?

Кого они наказывают? Уж точно не только российских спортсменов», – сказал Пайкин.

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