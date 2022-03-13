Юрий Каминский: «В России есть самая крупная лыжная фабрика в мире. За 5 лет можно выйти на хороший международный уровень, можем и быстрее»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о возможном переходе российских спортсменов на отечественный инвентарь.

– Контракт с российскими спортсменами, среди которых Александр Большунов, приостановил западный производитель лыж. Это проблема? На деревяшках будем ездить?

– У нас есть в Балабаново фабрика. Это самая крупная лыжная фабрика в мире. Я говорю про количество лыж. Другое дело, что производит она в основном туристические и тренировочные модели. Но при желании можно перестроиться.

На этой же фабрике могут делать палки любого уровня – в этом смысле замена будет безболезненной. Палки точно могут производить отличные. Есть в России и хорошие производители ботинок. Да, если сравнивать с лучшими образцами, мы с инвентарем просядем. Но не улетим в пропасть.

– А допускаете, что все зарубежные лыжи уйдут из России?

– Компанию, которая владеет брендами Atomic и Salomon – это ведущие марки лыж, – перекупили китайцы. Думаю, они пойдут на сотрудничество с нами.

– При этом в этой области импортозамещение возможно? На дне не окажемся?

– Конечно. Если это возможно в высокотехнологических областях, что говорить про лыжи? Там все-таки попроще.

– Сколько времени потребуется? Это же не вопрос месяца.

– Можем исходить из опыта Salomon. Они начали производить лыжи лет 10 назад. А лет пять назад вышли на хороший международный уровень. Получается, в районе 5 лет. Другое дело, что мы можем быстрее. Как всегда. Запрягаем долго, но потом... – сказал Каминский.

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