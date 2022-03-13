Кентен Фийон-Майе: «Я мечтал о Большом хрустальном глобусе больше, чем об олимпийской медали. Это много значит для меня»

Французский биатлонист прокомментировал победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/22.

«Кажется безумием, что остались три личные гонки, а я уже математически гарантировал себе Большой хрустальный глобус. Пару лет назад, когда я представлял, что выиграю глобус, я предполагал, что будет борьба до последней гонки. Я уже настраиваюсь на следующие гонки, но это невероятно.

Сегодня я провел превосходную гонку, хотя и предпочел бы победить. В данный момент я доволен подобными гонками.

Победа в общем зачете является тем, чего труднее всего достичь в нашем виде спорта. Дело не только в стабильности, нужно учитывать усталость. Это награда лучшему биатлонисту мира в рамках сезона. Это много значит для меня. Я мечтал о Большом хрустальном глобусе больше, чем об олимпийской медали», – сказал Фийон-Майе.

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