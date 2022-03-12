Владимир Драчев: «Нуждов должен быть президентом СБР и работать на благо российского биатлона. Я готов всячески его поддерживать»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поддержит Алексея Нуждова на выборах президента СБР.

На данный момент Нуждов является вице-президентом организации. Сегодня он объявил о планах баллотироваться на пост руководителя СБР.

– Это прекрасная, великолепная новость. Я думаю, что это самая лучшая новость за последние дни. Нуждов правильно делает. Решение баллотироваться считаю верным. Он должен быть президентом СБР и работать на благо российского биатлона. И если нужно будет, я готов всячески его поддерживать.

– Нуждов может вывести наш биатлон на новый, более высокий уровень?

– Не то что может, а он должен это сделать. Мы сейчас должны заняться внутренней работой внутри страны. Заниматься совершенно другим делом. То есть не популизмом, как это обычно бывает.

Надо заниматься развитием спорта внутри страны. На наших базах, в наших спортивных центрах. Чтобы как можно больше было лыж, оружия, патронов. Заняться импортозамещением.

Представьте себе, если сейчас мы будем без лыж, без смазок, без патронов. Кто этим всем будет заниматься? Понятно, что мы больше привыкли покупать. А сейчас нужен человек, который будет заниматься внутри страны развитием детско-юношеского спорта.

Нуждов этим занимался, он все это знает. Он знает, как и что нужно делать. Я буду очень рад и, конечно, поддержу его», – заявил Драчев.

Действующим президентом СБР является Виктор Майгуров.