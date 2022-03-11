Кентен Фийон-Майе: «Некоторые соперники думают, что я непобедим, и это прекрасно – важно иметь психологическое превосходство над ними»

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал свою победу в спринте на этапе в эстонском Отепя. 

«Чувствую себя хорошо, хотя и начинаю ощущать усталость к концу сезона. Есть желание поскорее вернуться домой, заняться другими делами. Но я стараюсь не думать об этом.

Я очень уверен в своей стрельбе и лыжном ходе. Удается оставаться сосредоточенным на протяжении всей гонки и не отвлекаться на внешние факторы. 

Третья победа подряд – это невообразимо! Я смог еще больше оторваться в общем зачете и в зачете спринтов. Тем более некоторые мои соперники думают, что я непобедим, и это прекрасно, потому что важно иметь психологическое превосходство над ними. 

Я уже сосредоточен на следующей гонке – хочу продолжать в том же духе. Сейчас у меня точно есть только малый глобус за гонки преследования. За большой глобус, спринты и масс-старты придется бороться до конца», – сказал Фийон-Майе. 

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