Кентен Фийон-Майе: «Некоторые соперники думают, что я непобедим, и это прекрасно – важно иметь психологическое превосходство над ними»

Французский биатлонист прокомментировал свою победу в спринте на этапе в эстонском Отепя.

«Чувствую себя хорошо, хотя и начинаю ощущать усталость к концу сезона. Есть желание поскорее вернуться домой, заняться другими делами. Но я стараюсь не думать об этом.

Я очень уверен в своей стрельбе и лыжном ходе. Удается оставаться сосредоточенным на протяжении всей гонки и не отвлекаться на внешние факторы.

Третья победа подряд – это невообразимо! Я смог еще больше оторваться в общем зачете и в зачете спринтов. Тем более некоторые мои соперники думают, что я непобедим, и это прекрасно, потому что важно иметь психологическое превосходство над ними.

Я уже сосредоточен на следующей гонке – хочу продолжать в том же духе. Сейчас у меня точно есть только малый глобус за гонки преследования. За большой глобус, спринты и масс-старты придется бороться до конца», – сказал Фийон-Майе.