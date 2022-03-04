IBU: «Мы не отстраняли российского фотографа. Мы беспокоились о его самочувствии и предоставили возможность вернуться домой»

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что не отстраняли от работы российского фотографа Евгения Тумашова.

«Мы не отстраняли Евгения от работы. Мы беспокоились о его самочувствии и предоставили ему возможность либо остаться на мероприятии, либо, если будет безопаснее, вернуться домой — с полной оплатой в любом случае.

Евгений не работает в IBU, а является фрилансером, которого время от времени нанимают. Этап в был последним бронированием (в графике Тумашова на мероприятиях IBU) в соответствии с планом, сделанным еще осенью прошлого года», – заявили в IBU.

«Руководство IBU не хочет, чтобы я был их фотографом, потому что я русский». Евгений Тумашов рассказал, почему его отстранили от работы