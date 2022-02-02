На Sports.ru появился удобный календарь и расписание Олимпиады-2022 в Пекине!

На Sports.ru есть подробный календарь и расписание соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине.
Следить за результатами, а также обсуждать события в чате можно здесь.
Открытие Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля, а первые соревнования пройдут уже 2-го.
Олимпиада со статистикой доступна в мобильных приложениях, быстрая кнопка перехода к тегу в навигационной панели. Чтобы перейти в календарь на десктопе, нажмите синюю ссылку.
ПРИМЕЧАНИЕ: время в расписании – московское.
Олимпиада в Пекине-2022: расписание и календарь зимних Олимпийских игр