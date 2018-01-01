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    Укалек Астри Слеттемарк

    Укалек Астри Слеттемарк

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    4 марта|Sports.ru

    12:34 Чемпионат мира среди юниоров. Девушки. Гонка преследования. Гореева выиграла золото, Шевченко – 7-я|85

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