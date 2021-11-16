Президент СБР Виктор Майгуров: «В Пекине-2022 может быть реальная лотерея. Там будет холодно, ветрено и искусственный снег»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об условиях в Пекине, где в феврале пройдет зимняя Олимпиада-2022.

– Что с разрешением на въезд для тех, кто привился российскими вакцинами? одобряет «Спутник», но страны требуют сдавать ПЦР-тесты.

– Правила въезда устанавливают страны, а не IBU. Вся наша команда привита российскими вакцинами, в первую очередь – «Спутником». Кто-то из спортсменов ревакцинировался в Европе, но это личное дело каждого, я не буду это раскрывать.

– Откуда берете информацию о Пекине – трасса, снег и прочее?

– Из официальных источников. Оргкомитет предоставляет данные, плюс в Китае работает Никита Крюков, тренирует лыжников. Они с Каминским общаются, какую-то информацию мы получаем.

Что касается снега, то наш сервис поедет туда в конце декабря на тест лыж. У нас намечено три этапа тестов для сервиса: планировалась Тюмень, но заменили на Ханты-Мансийск, потому что в Тюмени не было натурального снега; потом Чита и вот в конце декабря – Пекин.

Чита по климатическим условиям, по консистенции снега, по влажности и по высоте приближена к Пекину. В Чите высота около 1100 метров. До конца ноября проведем второй этап тестирования там. Мы откалибровали более 100 пар и разделили: одни лыжи тестируем чисто на структуры, которые наносятся шлифт-машиной, вторые – на ручные накатки.

Плюс у нас разные порошки-парафины – отечественные и импортные. В итоге получается минимум 4-5 компонентов, которые мы должны протестировать в самых разных комбинациях. Тогда мы сможем сузить диапазон тестов на будущее, уже не тыкать иголкой в небо, а понимать: нужно обратить внимание в эту сторону.

– Что знаете о профиле олимпийской трассы?

– Нам присылали видео. Она чем-то похожа на Антхольц – почти те же 1600 метров, нет сильно крутых подъемов, но есть длинные, и высота так или иначе накладывает отпечаток. Там будет холодно. Скорее всего, там будет ветрено, будет, в основном, искусственный снег с некоторой добавкой натурального. На Олимпиаде может быть реальная лотерея.

– Олимпийскую неделю в прошлом сезоне отменили. То, что вы впервые попробуете трассу только в январе, большая проблема?

– На самом деле, нет. По своему опыту я это знаю: ну нет в этом беды. Если ты в форме, если ты бежишь, то бежишь по любой трассе. Пруха есть – прешь и прешь. Да, может, кого-то испугают крутые повороты, если они есть. А в остальном – беги и беги. Другой момент – возможно, в горах кто-то лучше себя чувствует, это индивидуально, – сказал Майгуров.

Интервью главы биатлона – Виктора Майгурова: примут ли нас со «Спутником V»? В чем сюрприз Пекина? И почему в России такой жесткий отбор?