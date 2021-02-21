«Все должно быть более прозрачно». Правление СБР обсудит критерии отбора в сборную 30 сентября

Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит критерии отбора в сборную 30 сентября, сообщил член правления организации Иван Черезов.
«На этой неделе состоится заседание правления СБР. По итогам прошедшего тренерского совета, конечно, будут обсуждаться критерии.
Заседание пройдет 30 сентября. Решение по критериям может быть и не принято, если за это проголосует большинство.
На мой взгляд, критерии отбора должны быть четкими и понятными для всех спортсменов и тренеров. Регионы должны также иметь представления, как происходит отбор, потому что все хотят участвовать в международных стартах.
На заседании правления, конечно, выскажу точку зрения насчет отбора.
Считаю, что это все должно быть более прозрачно: должны быть и спортсмены, которые хорошо проявили себя на Кубке мира в прошлом году, и те, кто показал себя в период централизованной подготовки, плюс те, кто достоин попасть в команду решением тренеров», – сказал Черезов.
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