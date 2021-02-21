«Все должно быть более прозрачно». Правление СБР обсудит критерии отбора в сборную 30 сентября

Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит критерии отбора в сборную 30 сентября, сообщил член правления организации .

«На этой неделе состоится заседание правления . По итогам прошедшего тренерского совета, конечно, будут обсуждаться критерии.

Заседание пройдет 30 сентября. Решение по критериям может быть и не принято, если за это проголосует большинство.

На мой взгляд, критерии отбора должны быть четкими и понятными для всех спортсменов и тренеров. Регионы должны также иметь представления, как происходит отбор, потому что все хотят участвовать в международных стартах.

На заседании правления, конечно, выскажу точку зрения насчет отбора.

Считаю, что это все должно быть более прозрачно: должны быть и спортсмены, которые хорошо проявили себя на Кубке мира в прошлом году, и те, кто показал себя в период централизованной подготовки, плюс те, кто достоин попасть в команду решением тренеров», – сказал Черезов.

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