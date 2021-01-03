Самуэльссон о снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки»: «Потрясен, тем более речь идет о юниорах. Где грань жестокого обращения с детьми?»

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал массовое снятие российских спортсменов с турнира «Ижевская винтовка». 

В конце декабря 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки». Это произошло после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

– Я потрясен. Тем более, что речь идет о юниорах. Не знаю, где проходит грань жестокого обращения с детьми?! Это опасная, безумная вещь. Очень грустно, что такое продолжается.

Надеюсь, в ближайшее время удастся протестировать этих спортсменов. Когда один или два человека снимаются с соревнований, этому можно найти объяснение, но такое массовое снятие кажется странным. 

– Вы доверяете российским спортсменам, которые соревнуются рядом с вами?

– Я часто думаю об этом. На старт спринта выйдут 100 биатлонистов, некоторые из них могут быть на допинге, другие употребляли допинг в прошлом, третьи рассматривают такую возможность в будущем. 

Трудно сказать, кто эти люди, но кажется наивным полагать, что это не так. Но в этом году у россиян не было особо выдающихся результатов, поэтому я не беспокоюсь, – сказал Самуэльссон.

Допинг-офицеры приехали на «Ижевскую винтовку» – главный биатлонный старт в России. 33 юниора внезапно снялись 😱

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