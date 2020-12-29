Виктор Майгуров: «Все спортсмены, снявшиеся с «Ижевской винтовки», были открыты для допинг-контроля»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) считает, что массовые снятия спортсменов с «Ижевской винтовки» связаны с тяжелым календарем соревнований, а не с приездом допинг-офицеров.

– Массовое снятие спортсменов могло быть спровоцировано неудачно составленным календарем?

– Общение с представителями регионов подводит нас к именно такому выводу. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты.

При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса. Из-за коронавируса международные соревнования у юниоров передвинулись, и отбор мы теперь будем проводить на месяц позже, с 18 по 21 января в Рыбинске.

– В объяснениях, которые давали СБР региональные тренеры, последствия коронавируса называются еще и фактором недостаточной подготовки к сезону.

– И это тоже нельзя не учитывать. Из-за пандемии во многих региональных командах подготовка началась позже обычного и, по мнению специалистов, оказалась недостаточной по объему. Многие спортсмены сами перенесли болезнь. При этом весь декабрь юниоры соревновались наравне со взрослыми – это тоже видно по календарю. Так что когда тренеры говорят нам, что снимая спортсменов с соревнований, они так расставили приоритеты, нет оснований им не верить.

Что поделаешь, мы дуем на воду, обжегшись на молоке. Хочу подчеркнуть, что все спортсмены, которые снялись с гонок, были открыты для допинг-контроля. Никто из них не покинул мест проведения соревнований до их окончания.

Отмечу также, что среди 33-х человек, которые снялись в последний день, подавляющее большинство в индивидуальной гонке показали результат за пределами тoп-30 и только трое заехали в тoп-5 в своем зачете – два юниора и одна юниорка. Фамилий называть не буду, потому что это будет звучать как обвинение.

В СБР ничего не имеют против того, чтобы дополнительно проверило любого из снявшихся в Чайковском или , чтобы окончательно успокоить биатлонную общественность.

СБР точно стоит более вдумчиво подойти к составлению календаря. Мы обязательно учтем возникшую коллизию при подготовке расписания на следующий сезон, – сказал Майгуров.

Допинг-офицеры приехали на «Ижевскую винтовку» – главный биатлонный старт в России. 33 юниора внезапно снялись 😱