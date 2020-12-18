Дмитрий Губерниев: «Биатлон стал транснациональным видом спорта, а лыжи претендуют на местечковость»

Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил популярность биатлона и лыжных гонок.

«В лыжах сейчас действительно совершенно замечательная команда. Но мы опять же не должны забывать, что в лыжах у нас золотых наград на чемпионате мира и Олимпиаде не было, к сожалению. Конечно, есть роскошный Кубок мира Большунова – это великое достижение наших лыжников.

Но сейчас мы не можем до конца судить о подготовке наших лыжников, потому что в декабре на нескольких этапах Кубка мира не выступали наши главные соперники. И даже в такой ситуации, без норвежцев и шведов, мы выиграли далеко не все гонки. Поэтому здесь рассудит только чемпионат мира, если приедут все сильнейшие спортсмены. Но то, что сейчас лыжи успешнее биатлона, – это факт.

Справедливости ради, в биатлоне больше конкуренции. Биатлон сейчас стал транснациональным видом спорта. В то время как лыжи, к моему огромному сожалению, все-таки претендуют на местечковость.

И здесь Международная федерация лыжных видов спорта проигрывает по очень многим компонентам Федерации биатлона: в организации хозяйства, даже в реакции на эпидемию коронавируса. Тут не нужно мериться мускулами, лыжники просто должны признать, что они пока являются младшим братом.

Чтобы раскручивать вид спорта, нужно быть гибким и уметь подстраиваться под календарь соседей. Этого лыжникам пока не хватает. Поэтому, кстати говоря, во многих странах отдается приоритет биатлону. И даже на лыжи, если они не привязаны к биатлону, смотрят гораздо хуже», – сказал Губерниев.