Французы подали протест на действия Эберхарда против Фильона-Майе на финише масс-старта

Французская сборная подала протест на действия австрийца Юлиана Эберхарда против Кентена Фильона-Майе на финише масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Эберхард на финише перекрыл траекторию французу. Австриец финишировал вторым, Фильон-Майе – третьим.

Жюри долго совещалось по этому вопросу, церемония награждения была отложена, но в итоге протест не был удовлетворен.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что протест был подан из-за нарушений Эберхарда в сторону Мартена Фуркада, который финишировал четвертым. Однако это не соответствует действительности.

The flower ceremony is delayed due to a pending jury decision regarding the sprint towards the finish!



