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  • «Мне и товарищам неоднократно предлагали повлиять на результат матча. Люди не представлялись – просто говорили сумму». Отстраненный на 10 лет Циберкин о договорных матчах в России
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«Мне и товарищам неоднократно предлагали повлиять на результат матча. Люди не представлялись – просто говорили сумму». Отстраненный на 10 лет Циберкин о договорных матчах в России

Игрок казанского «Сокола» Александр Циберкин, отстраненный от футбола на 10 лет за нарушение регламента о ставках, рассказал Спортсу’‘, как молодым футболистам в России предлагают договорные матчи.

Ранее телеграм-канал Sport Baza опубликовал видео, на котором Циберкин признался в получении 800 тысяч рублей за организацию договорного матча в 2021 году. По словам футболиста на видео, «договорной матч не состоялся, потому что информацию слили».

Позже футболист заявил: «Под угрозой расправы и с пистолетом затащили в машину. Сняли видео, чтобы я вернул деньги».

«История, из-за которой дали бан на 10 лет, началась еще в молодежке «Рубина». Мне и многим товарищам по команде неоднократно писали в телеграм с предложениями повлиять на результат матча. Например, получить желтую или удаление. Или вообще проиграть.

То есть это происходит даже на уровне молодежек. Такая проблема нашего футбола.

Эти люди никак не представлялись – просто говорили сумму: «Хочешь заработать?» Могли предлагать 100 тысяч рублей или даже больше. Так мотивировали молодых, у которых маленькие зарплаты», – рассказал Циберкин.

Я мечтал попасть в РПЛ, но получил бан на 10 лет за ставки

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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